Bazı insanların hikâyesi gerçekten de film olmayı hak ediyor. Oscar Schindler adlı Alman bir iş adamının, insanlık onuru için bu denli bir fedâkarlıkta bulunmasından ötürü kıvanç duymamız gerekiyor demek yanlış olmaz. Çünkü bu film gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanmış olup, 2. Dünya Savaşı zamanında Polonya’da Oscar Schindler tarafından kurulan bir fabrikada Yahudi işçileri çalıştırmasını konu ediniyor. Yani sadece bu yüzden 1.100 Yahudi’nin hayatı kurtuluyor.

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12 dalda Oscar‘a aday olup, 7 dalda da ödül kazanan filmin yönetmen koltuğunda Steven Speilberg oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise Liam Neeson, Ben Kingsley ve Ralph Fiennes gibi usta isimler bulunuyor. İnsana yalnızca insan gözü ile bakabilmenin önemini anlatan Schindler’in Listesi filmini mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Uzun ancak oldukça akıcı ve anlam dolu bir film.