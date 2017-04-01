Beni gerçekten de çok etkileyen bir film oldu Patch Adams. Yaşanmış bir hikâyeden beyaz perdeye uyarlanan Patch Adams, oldukça anlamlı ve duygusal bir film. Adams, intihar eğilimli bir insandır ve bu yüzden akıl hastanesinde kalmaktadır. Ancak daha sonra buradan çıkmayı başarır ve tıp fakültesine girmeye hak kazanır. Buradaki amacı ise, mizahı kullanarak tedavileri daha sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmektir. Ancak elbette çevresindekiler onu tuhaf bulacaktır. O ise her şeye rağmen hayatındaki amacını bulmuştur artık ve inandığı yoluna devam eder…

AYRICA: Tavsiye Film: Temple Grandin (2010)

Robin Williams, Daniel London, Monica Potter, Philip Seymour Hoffman gibi oyuncuların yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Tom Shadyac oturuyor. Hayata daha farklı bakmayı başaran bir insanın ne gibi süreçlerden geçtiğini görebilmek ve bunlardan ders çıkarabilmek için izlemenizi tavsiye edebileceğim yegâne filmlerden bir tanesi. Kesinlikle pişman olmayacaksınız.