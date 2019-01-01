Gerçek bir hayat hikâyesine dayanan Cennetten Mucizeler filmi, gözyaşlarınızı tutmakta zorlanacağınız türden bir film. Beam ailesinin küçük kızlarından biri olan Anna, bir gün çok nadir bir hastalığa yakalanacaktır. Maalesef ki bu hastalığın tedavisi de bulunmamaktadır. Annesi ise bu süreçte hırslı ve inançlı bir şekilde çaba harcayacaktır. Ancak zaman zaman inancından emin olamadığı zamanlar da olacaktır. Daha sonra Anna’nın başına çok tuhaf bir kaza gelecek olup, bu kaza ise ailenin tekrar birleşmesini ve birbirine tutunmasını, inancını toparlamasını sağlayacaktır.

Tavsiye Film: Miracles from Heaven (Cennetten Mucizeler)

Mucize olgusunun nasıl da önem arz eden bir kavram olduğunu sorgulamamıza vesile olan Miracles from Heaven filmini mutlaka aileniz ile birlikte izlemenizi öneriyorum. İnancın ve şükretmenin ne denli önemli olduğunu anlamamızı sağlayan bir yapım olduğuna inanıyorum.

Not: Filmin IMDb Sayfası için buraya tıklayabilirsiniz.