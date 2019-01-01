Tavsiye: 12 Adımda Pazartesi Sendromunu Yenin! Hatırlayalım: 10 Adımda Pozitif Olma Rehberi
Fatih Özel Kolej

Tavsiye Film: Miracles from Heaven (Cennetten Mucizeler)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:28 - Tarih: 01 Şubat 2019 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Tavsiye Film: Miracles from Heaven (Cennetten Mucizeler)Gerçek bir hayat hikâyesine dayanan Cennetten Mucizeler filmi, gözyaşlarınızı tutmakta zorlanacağınız türden bir film. Beam ailesinin küçük kızlarından biri olan Anna, bir gün çok nadir bir hastalığa yakalanacaktır. Maalesef ki bu hastalığın tedavisi de bulunmamaktadır. Annesi ise bu süreçte hırslı ve inançlı bir şekilde çaba harcayacaktır. Ancak zaman zaman inancından emin olamadığı zamanlar da olacaktır. Daha sonra Anna’nın başına çok tuhaf bir kaza gelecek olup, bu kaza ise ailenin tekrar birleşmesini ve birbirine tutunmasını, inancını toparlamasını sağlayacaktır.

Tavsiye Film: Miracles from Heaven (Cennetten Mucizeler)

Tavsiye Film: Miracles from Heaven (Cennetten Mucizeler)

Mucize olgusunun nasıl da önem arz eden bir kavram olduğunu sorgulamamıza vesile olan Miracles from Heaven filmini mutlaka aileniz ile birlikte izlemenizi öneriyorum. İnancın ve şükretmenin ne denli önemli olduğunu anlamamızı sağlayan bir yapım olduğuna inanıyorum.

Not: Filmin IMDb Sayfası için buraya tıklayabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.968 yazıda 8.267 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık