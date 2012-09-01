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Tavsiye Film: Kingsman: Gizli Servis (Kingsman: The Secret Service)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:39 - Tarih: 06 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Tavsiye Film: Kingsman: Gizli Servis (Kingsman: The Secret Service)Bir çizgi romandan beyazperdeye aktarılan film olan Kingsman, bir nevi James Bond türevi bir film denilebilir. Film, yetenekli bir genç olan Eggsy‘nin, gizli bir casusluk ekibine kabul edilmesini konu ediyor. Ancak kabul edilmesi, onun zorlu mücadele isteyen yetenek testlerinden de geçmesi gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. Çünkü bu servis oldukça gizli! Daha sonra ise, dünyayı tehdit eden bir zenginin araya girmesi, işleri daha da değiştirecek ve bakalım işin sonunda bizi neler bekliyor…

Tavsiye Film: Kingsman: Gizli Servis (Kingsman: The Secret Service)

Filmin kadrosunda Colin Firth, Samuel L. Jackson, Taron Egerton ve Mark Strong gibi isimler yer alıyor. Yönetmen ise Matthew Vaughn. Biraz fantastik bir yapıda da olsa, mükemmel bir çekim tarzına sahip olduğunu düşündüğüm Kingsman: Gizli Servis filmini herkesin izlemesini tavsiye ediyorum.

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