Charlie bir öğrencidir ve birçok öğrencinin de ihtiyacı olduğu gibi, paraya ihtiyacı vardır. Kendisi bu yüzden görme engelli olan Emekli Albay Frank Slate‘e bakmayı kabul edecektir. Ancak bu onun için pek kolay olmaz çünkü albay biraz zorlu bir insandır. Albay’ın birçok plânı vardır ve bu aksiyonları alırken, Charlie’yi de yanından ayırmak istemeyecektir. Her ne kadar zorlu bir beraberlik olsa da bu bakıcılık işi, ikisinin de zamanla iyi anlaşmaya başlayacağı ise bir gerçek…

AYRICA: Tavsiye Film: Deja Vu (2006)

Usta aktör Al Pacino‘nun başrollerinde yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Martin Brest yer almaktadır. Al Pacino’nun büyük bir ustalık sergilediği filmi izlemenizi muhakkak tavsiye ediyoruz.