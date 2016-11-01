John Q bir babadır. Hem de ailesine çok düşkün bir baba. Ailesi için her şeyi göze alabilecek ve alabilen de bir ebeveyndir kendisi. Ailesinin mutluluğunu her şeyden önce dileyen John Q’nun bir oğlu vardır. Oğlu olan Michael ise bir gün hastaneye kaldırılır. Kendisine acil olarak yeni bir kalp nakli yapılması gerekmektedir. Eğer bu kalp takılmaz ise maalesef ki hayatı son bulacaktır. John Q’nun ise bu ameliyat için yeterli parası yoktur, o da başka bir yöntem deneyecektir…

AYRICA: Tavsiye Film: Hayat Güzeldir (Life is Beautiful)

Usta aktör Denzel Washington‘ın başrollerinde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Robert Duvall, Anne Heche ve Ray Liotta gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmeni ise Nick Cassavetes. Bir babanın ailesi için neleri göze alabileceğini görmek için izlemenizi tavsiye ediyorum. Pişman olmayacaksınız.