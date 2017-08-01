1970‘lere geri götürüyor bizleri İftarlık Gazoz. Ege’nin bir kasabasında yaşayan Adem ise oldukça çalışkan ve ahlâklı bir gençtir. Kendisi yaz tatilinde boş durmamak için, Gazozcu Cibar Kemal‘in yanında çalışmaya başlar. Ramazan Ayı’nda oldukları için hocanın anlattıklarını kendi üstüne alınır ve o da ailesinden gizli bir şekilde oruç tutmaya başlayacaktır. Ancak havalar çok sıcak olduğu için, bu onu zorlayacaktır. Sizce Adem ve Gazozcu Cibar Kemal’in bu yolcuğu nasıl son bulacaktır?

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Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu‘nun oturduğu İftarlık Gazoz filminin, oyuncu kadrosunda ise Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar gibi isimler bulunuyor. Açıkçası özellikle Berat Efe’nin rolünü çok güzel yaptığını düşündüğüm filmin, son sahnesini ise oldukça dramatik buldum. Ancak her şeye rağmen bir o kadar sıcak ve aile ile izlenebilecek bir film idi benim için. Sizlere de mutlaka tavsiye ediyorum.