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Tavsiye Film: Hayat Güzeldir (Life is Beautiful)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:05 - Tarih: 01 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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Tavsiye Film: Hayat Güzeldir (Life is Beautiful)Muhteşem bir yapıt olan Hayat Güzeldir, birçok kişi tarafından da biliniyor. Oldukça hareketli bir insan olan Guido, öğretmen olan Dora‘ya aşık olur ve birtakım zorluklara rağmen evlenmeyi başarırlar. Akabinde bir de çocukları olur. Her şey yolunda derken maalesef ki savaş ortaya çıkar ve Yahudi oldukları için de toplama kamplarına gönderilirler. Guido ise oğluna bu savaşın bir oyun olduğunu ve bu oyunu kazanır ise bir tank sahibi olacağını söyler. Oldukça dramatik bir film…

AYRICA: Tavsiye Film: Can Dostum (The Intouchables)

Tavsiye Film: Hayat Güzeldir (Life is Beautiful)

Roberto Benigni tarafından yönetilen film, o dönemlerde oldukça ses getirmiştir ve birçok ödüle layık görülmüştür. Umudun ve umutu kaybetmemenin önemi üzerine oldukça güzel ve duygusal bir film.

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