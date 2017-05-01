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Tavsiye Film: Hachiko (Bir Köpeğin Hikâyesi)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:07 - Tarih: 18 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Tavsiye Film: Hachiko (Bir Köpeğin Hikâyesi)Oldukça etkileyici ve bir o kadar da benzersiz bir film Hachiko. Profesör Parker Wilson‘ın bir tren istasyonunda bulduğu Akita inu cinsine ait bir köpeği sahiplenmesi ile başlıyor hikâyemiz. Daha sonra köpek ile profesör arasında büyük bağ kuruluyor. Bu bağ bir nevi “dostluk bağı” gibi sarsılmaz bir bağ. Hachi, işe giderken Parker Wilson’ın sürekli yayında gider ve onu tren istasyonunda bekler. Aralarındaki bağ ise her geçen gün daha da kuvvetlenecektir…

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Tavsiye Film: Hachiko (Bir Köpeğin Hikâyesi)

Başrolde Richard Gere‘in bulunduğu film gerçek bir hikâyeye dayanıyor. “Sahibine bu denli sadık bir köpeğin heykeli dikilse yeridir,” diyenleri duyar gibiyim. Çünkü evet, köpeğin heykeli dikilmiş.

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