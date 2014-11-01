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Tavsiye Film: Genç Çıraklar (The Internship)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 00:00 - Tarih: 28 Aralık 2016 - Yorum: 0
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Tavsiye Film: Genç Çıraklar (The Internship)Teknoloji ile iç içe olanlar için harika bir film tavsiyesinde bulunacağız: Genç Çıraklar! Billy ve Nick pazarlama sektöründe çalışmaktadır. Ancak bir gün işten atılırlar. Bu iki pazarlamacı arkadaş, teknoloji devi olan Google‘a girmek için kolları sıvar. Stajyer olarak başvurdukları Google’a girmeleri de pek kolay olmaz. İşe kabul edilmeleri için ise, rakip stajyerler ile karşılaşacakları eğitimlerde başarılı olmaları gerekmektedir… Sürükleyici bir film olduğundan şüpheniz olmasın!

Tavsiye Film: Genç Çıraklar (The Internship)

Shawn Levy tarafından yönetmenliği üstlenilen The Internship filminin başrollerini ise Vince Vaughn ve Owen Wilson paylaşıyor. Google’ı yakından tanımak istiyorsanız, mutlaka seyredin.

Alanis Morissette – Ironic

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