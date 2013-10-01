Bazı hikâyeler gerçekten de ilham verici olabilme gücüne sahip. Brad Cohen‘in hikâyesi de kesinlikle öyle. Tourette sendromuna sahip olan Brad Cohen’in öğretmen olma mücadelesi anlatılıyor filmde. Tourette sendromu, aralıklarla tiklerle ve ses çıkarma ile kendisi gösteren kalıtsal bir hastalık. Ancak çocukluğundan beri öğretmen olma hayâline sahip olan Cohen’in gerçek hikâyesine dayanıyor film. İzlerken gerçekten de zaman zaman tebessüm ederken, hüzünleneceğiniz sahneler de olacaktır… Kesinlikle izlemeye değer bir film. Buna emin olabilirsiniz.

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James Wolk, Treat Williams, Dominic Scott Kay ve Sarah Drew gibi oyunculardan oluşan bir kadro söz konusu. Yönetmen koltuğunda ise Peter Werner oturuyor. Böyle ciddi bir hastalığın, kendisini yenmesine izin vermeyen Brad Cohen’i ise sonsuz kere takdir ediyoruz.