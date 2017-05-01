Kate ve John‘un bebekleri daha anne karnında iken hayatını kaybeder. Bu durum maalesef ki Kate’in ruh hâlini daha da kötü bir duruma sokmuştur. Çift, bu zor günleri aşmak için evlât edinmek istemektedir. Yetimhane’de gördükleri Esther adındaki bir kıza karşı kendilerini çok yakın hissedeceklerdir ve onu evlât edinmeye karar verirler… Ancak elbette Esther’in gerçek hayatı ve kişiliği hakkında pek de bilgileri yoktur. Her şey sonra ortaya çıkacaktır ama biraz geç olacaktır…

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Vera Farmiga, Peter Sarsgaard ve Isabelle Fuhrman gibi isimlerin yer aldığı film, korku dolu bir film olarak karşımıza çıkıyor. Biraz gerilim tadı da olan filmi muhakkak izlemelisiniz. Esther’in sırları biraz ürkütücü olsa da izlemeye değer bir film Orphan yani Evdeki Düşman.