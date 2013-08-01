Detachment yani Türkçe çevirisi ile Kopma, oldukça etkileyici ve sürükleyici bir film olarak karşımıza çıkıyor. Henry Barthes, öğrencileri ile oldukça derin bağ kurabilen bir öğretmendir. Özfarkındalığa da sahip olduğu için, bu durum öğrencilerini oldukça etkilemektedir. Onlara hayat dersi vermekte de başarılıdır. Ancak kendisi buna rağmen geçici öğretmenlik yapmaktadır. Son gittiği okuldaki öğrenciler ile daha derin bağ kuran Henry, buradaki birkaç öğrencinin hayatını değiştirecektir…

Oscar ödül sahibi olan Adrien Brody‘in başrollerinde yer aldığı filmin, yönetmen koltuğunda ise Tony Kaye oturuyor. Farkındalığın önemini gösteren bu filmi muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum.