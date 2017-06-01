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Tavsiye Film: Deja Vu (2006)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:29 - Tarih: 17 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Tavsiye Film: Deja Vu (2006)Deja Vu gerçekten de bir o kadar sürükleyici ve benzersiz bir senaryoya sahip bir filmNew Orleans‘ta bir patlama meydana gelir ve Ajan Carlin de bu patlamanın soruşturmasında yer alacaktır. Soruşturma kapsamında, geçmişe doğru gidilebilen bir sistem söz konusudur ve ajan Carlin de bu sistem ile patlama anına geri dönerek, bu patlamayı önlemeye çalışacaktır. Sizce kendisi zamanda geriye giderek, bu patlamayı önleyebilecek midir? İzleyerek buna tanık olun…

AYRICA: Tavsiye Film: Sıkıysa Yakala (Catch Me if You Can)

Tavsiye Film: Deja Vu (2006)

Başrollerinde usta aktör Denzel Washington‘ın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Tony Scott oturuyor. Filmin adından da belli olabileceği üzere gerçekten de oldukça farklı bir senaryo söz konusu.

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