Mary oldukça özel bir çocuktur… O bir “dahi” derecesinde zekâya sahip. Ancak Frank Adler, Mary’i kendi bildiği şekilde, onu bir çocuk olarak yetiştirmek istese de, annesi ile arasında uzlaşmazlık çıkacaktır. Çünkü Frank’in annesi onu bir Matematikçi olarak yetiştirmek istemektedir. Sonunda ikili mahkemede karşı karşıya kalacaktır ve acaba Mary için hangi hayat şekli daha iyi olacaktır? Tam bir aile filmi olan Deha, bizlere çocuklarımızın değerini anlaması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor…

Chris Evans, McKenna Grace ve Lindsay Duncan gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Marc Webb oturuyor. Özellikle küçük kardeşimiz McKenna Grace’in mükemmel bir oyunculuk sergilediğini düşündüğüm Deha filmini mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum.