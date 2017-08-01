Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.237 yazıda 7.747 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Tavsiye Film: Deha (Gifted)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:45 - Tarih: 04 Eylül 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Tavsiye Film: Deha (Gifted)Mary oldukça özel bir çocuktur… O bir “dahi” derecesinde zekâya sahip. Ancak Frank Adler, Mary’i kendi bildiği şekilde, onu bir çocuk olarak yetiştirmek istese de, annesi ile arasında uzlaşmazlık çıkacaktır. Çünkü Frank’in annesi onu bir Matematikçi olarak yetiştirmek istemektedir. Sonunda ikili mahkemede karşı karşıya kalacaktır ve acaba Mary için hangi hayat şekli daha iyi olacaktır? Tam bir aile filmi olan Deha, bizlere çocuklarımızın değerini anlaması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor…

Tavsiye Film: Deha (Gifted)

Chris Evans, McKenna Grace ve Lindsay Duncan gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Marc Webb oturuyor. Özellikle küçük kardeşimiz McKenna Grace’in mükemmel bir oyunculuk sergilediğini düşündüğüm Deha filmini mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri