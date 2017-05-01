Philippe oldukça zengin bir iş adamı olup, soylu sınıfa ait bir kimsedir. Bir gün yamaç paraşütü yapar iken, bir kaza olur ve maalesef ki felç kalarak, boynundan aşağısını kullanamayacak hâle gelir. Driss ise işsiz bir kimse olup, durumunun da pek iyi olduğu söylenemez. Philippe, bakımını üstlenmesi için Driss’i işe almaya karar verir ve ikisinin de hayatı baştan aşağıya değişmeye başlar. Bu ikili, sıkı dost olur ve benzersiz bir hayat yaşamaya başlarlar…

AYRICA: Tavsiye Film: Snowden (2016)

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmin başrol kadrosunda François Cluzet ve Omar Sy gibi isimler yer alıyor. Olivier Nakache ve Eric Toledano‘nun yazıp yönettiği filmi mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten oldukça etkileyici ve bir o kadar da gerçek konuyu ele alan bir film.