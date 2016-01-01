Bir ailenin dağılmasını en çarpıcı bir şekilde anlatan bir film: Amerikan Güzeli. Günümüzde hâlâ izlenebilmeyi başarabilen bir yapıt olması ise dikkat çekici. Lester Burnham, yaşamından pek de memnun olmayan bir baba. Eşi ve kızı ile de arasında iletişim sorunu olduğu aşikâr. Kendisi yaşadığı rutinden sıkıldığı için, bambaşka bir insan olmak için kollarını sıvar ve spor yapmaya başlar. Kendisini daha genç ve daha güçlü hissetmek için elinden geleni yapacaktır. Ancak kızının arkadaşı ile ilgili kurduğu hayâller her şeyi farklı bir noktaya getirecektir. Sonuç ne mi? Sonuç olarak, ailedeki her bir üye, farklı bir sona sahip… Trajik bir son bekliyor filmin sonunda sizleri de.

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Sam Mendes tarafından yönetilen filmin oyuncu kadrosunda ise; Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Wes Bentleyve ve Mena Suvari gibi isimler yer alıyor. Eleştirel bir yapısı da olan filmi izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Kesinlikle benzersiz ve oldukça orijinal bir senaryo.

Filmin Fragmanı (İngilizce)