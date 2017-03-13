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Tavsiye Film: 13. Kat (The Thirteenth Floor)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:48 - Tarih: 20 Mart 2017 - Yorum: 0
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Tavsiye Film: 13. Kat (The Thirteenth Floor)Oldukça çarpıcı ve eksantrik bir film, 13. Kat yani The Thirteenth Floor. 13. katta yer alan ofislerinde geliştirdikleri simülasyon yazılımını deneyen iki arkadaş Douglas ve Whitney, kendi kendine gelişim gösterebilen ve algılayabilen bir dünya yaratırlar. Hatta Douglas, 1930′lardaki Los Angeles‘a dahi gidecektir. Ancak geri döndüğünde, onu çarpıcı bir gerçek beklediğinden habersizdir. Şirketin kurucusu olan Hannon Fuller öldürüldüğü için, ilgili gerçeği Douglas’ın kendisi öğrenmesi gerekecektir… Craig Bierko, Armin Mueller-Stahl, Gretchen Mol ve Vincent D’Onofrio gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Josef Rusnak oturuyor.

AYRICA: Tavsiye Film: Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption)

Tavsiye Film: 13. Kat (The Thirteenth Floor)

Gerçekçiğe dair sorgulayıcı bir yapım olması ve çekildiği dönem için oldukça profesyonel bir senaryoya sahip olmasından ötürü, 13. Kat filmini muhakkak izlemenizi tavsiye ediyoruz.

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