Tasarımcılar için Mükemmel Renk Paletleri

Bir İnternet sitesi tasarlar iken veya bir tasarım yaparken, renkler bizim için çok önem arz eder. Ancak hangi rengin, hangi renk ile uyumlu olduğu konusunda efor sarf etmek yorucu olabilir. Bunun için sizlerle çok fazla seçeneğin, renk paletinin bulunduğu bir web sitesini paylaşmak istiyorum. Color Palettes sayfasını ziyaret ederek, binlerce renk paleti içerisinden kendinize uygun olanı tercih edebilir, bu renkleri tasarım yaparken kullanmayı düşünebilirsiniz. Kesinikle göz atmanızı öneriyorum.