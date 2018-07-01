AdGuard'ın kullanım kolaylığı açısından birçok özelliği mevcut. Örneğin, varsayılan olarak tarayıcı sağ tık menüsüne bir AdGuard seçeneği eklenmektedir. Böylelikle reklam engelleme özelliğini siteler için daha hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Pratik bir özellik. Ancak arzu ederseniz tarayıcı sağ tık menüsünden AdGuard'ı kaldırmak mümkündür.

Bunun için AdGuard'ın Ayarlar > Diğer sekmesine tıklayın. Son olarak da, aşağıdaki seçeneği kapalı konuma getirmeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: AdGuard Dile Özgü Filtrelemeyi Kapatmak

Tarayıcı Sağ Tık Menüsünden AdGuard'ı Kaldırmak