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Tamamen Çerçevesiz Ekranlı Akıllı Telefon: Doogee Mix

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:44 - Tarih: 20 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Tamamen Çerçevesiz Ekranlı Akıllı Telefon: Doogee MixXiaomi Mi Mix’e benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken Doogee Mix isimli akıllı telefon, tamamen çerçevesiz ekranı ile geliyor. 5,5 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip olan akıllı telefon, iki farklı seçenek ile satışa sunulacak. İlk seçenek olarak MediaTek Helio P25 işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunurken, ikinci seçeneğinde ise Helio X30 işlemcisi, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefonun yalnızca alt kısmında bulunan küçük çerçeve alanında ise ana ekran tuşu ve 5 MP çözünürlüklü ön kameraya yer veriliyor.

Tamamen Çerçevesiz Ekranlı Akıllı Telefon: Doogee Mix

Ayrıca arka tarafında 16 megapiksel ve 8 megapiksel çözünürlüğünde çift kamera ile gelen Doogee Mix’in çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz belli değil.

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