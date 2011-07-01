SVG, ölçeklenebilir bir grafik biçimidir. Birçok sitenin logosu veya header bölümlerinde .svg kullanıldığını fark etmiş olmalısınız. Ben araştırma yaparken, şuna dikkat ettim. SVG dosyasını nasıl Responsive uyumlu yapacağız? İşte bunun için birçok yöntem mevcut. Ancak sadece CSS kullanarak da bunu başarmak ve sorunsuz bir şekilde kullanabilmek mümkündür. Temanızın CSS bölümüne aşağıdaki kodları eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Kesinlikle faydalı bir ipucu olacağına inanıyorum.

AYRICA: CSS ile HR Etiketine Biçim Verelim

SVG Görseli Responsive Nasıl Yapılır?