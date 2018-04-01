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Şükran Borçlu Olduğumuz İki İnsan: Larry Page ve Sergey Brin

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:43 - Tarih: 17 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Şükran Borçlu Olduğumuz İki İnsan: Larry Page ve Sergey BrinBir girişimci olarak önemli girişimcilerin hayatlarını araştırmayı seviyor ve takip de ediyorum. Bizler bugün birçok Google servisi ile çalışıyoruz ve bunların tümü için, Google‘ın temellerini atan o iki güzel insana teşekkür etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Larry Page ve Sergey Brin Google’ın kurucusu olan iki insan. Bu iki arkadaş, Google’ı kurarak dünyayı büyük ölçüde değiştirmeyi başardı. Bizler ise onların kurduğu bu servise ait uygulamalar ile her gün aksiyon alıyoruz. Dolayısı ile ne olursa olsun, bu iki adama teşekkür borçlu olduğumuza inanıyorum. Google için teşekkürler Larry ve Sergey.

AYRICA: Teşekkür Borçlu Olduğumuz Bir İnsan: Matt Mullenweg

Şükran Borçlu Olduğumuz İki İnsan: Larry Page ve Sergey Brin

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