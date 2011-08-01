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Succubus Oyunundan İlk Oynanış Videosu Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:28 - Tarih: 22 Ekim 2019 - Yorum: 0

SuccubusMadmind Studio tarafından geliştirilen ve Agony oyununun spin-off versiyonu olan Succubus için ilk oynanış videosu paylaşıldı. PC için geliştirilen ve aksiyon korku türünde olan oyun, Türkçe arayüz ve altyazı seçeneği ile gelecek. Çıkış tarihi henüz belli olmayan oyunun paylaşılan oynanış videosunun 18 yaş üstü için olduğunu belirtelim. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Succubus Oynanış Videosu İzle

Succubus Oynanış Videosu İzle

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