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Stres Çarkı Google’a Kadar Gelmeyi Başardı

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:06 - Tarih: 24 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Stres Çarkı Googlea Kadar Gelmeyi BaşardıŞu sıralar birçok gencin elinde Stres Çarkı bulunuyor. Kim derdi ki, Google da buna katılsın? Birtakım Reddit kullanıcıları tarafından keşfedilen bir aramaya göre, Google’da “spinner” şeklinde arama yaptığınızda, sizi bir stres çarkı karşılıyor. Kullanımı ise çok basit, dilerseniz mouse ile stres çarkını çevirebileceğiniz gibi, yalnızca spin butonuna tıklamanız da yeterli olmaktadır. Zaman zaman stres atmak için çok iyi bir özellik gibi görünüyor. Sizce de öyle değil mi?

Stres Çarkı Googlea Kadar Gelmeyi Başardı

Not: Stres Çarkı özelliğine ulaşmak için dilinizin İngilizce olduğundan emin olmanız gerekmektedir.

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