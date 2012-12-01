İlk olarak Fireglow Games tarafından geliştirilen ve 2000′li yılların vazgeçilmez strateji oyunlarından biri olan Sudden Strike, dördüncü oyunu ile tekrar karşımızda. Serinin isim hakları Kalypso Media tarafından satın alınmasıyla birlikte yaklaşık 1.5 yıldır geliştirilme aşamasında olan Sudden Strike 4, İkinci Dünya Savaşı’nı konu alan 3 adet senaryo ve 20 adet görev barındıracak. Oyunda gerçekçi bir atmosfer sağlanması açısından oyun alanının yaşanan savaşlardan sonra değiştiği de belirtiliyor. Gerçek zamanlı strateji oyunlarını sevenlerin merakla beklediği Sudden Strike 4, 11 Ağustos‘ta PlayStation 4 ve PC için çıkışını gerçekleştirecek. Yayınlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.