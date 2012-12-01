Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.137 yazıda 7.696 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Strateji Oyunu Sudden Strike 4′ten Yeni Video Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:51 - Tarih: 19 Temmuz 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Strateji Oyunu Sudden Strike 4ten Yeni Video Geldiİlk olarak Fireglow Games tarafından geliştirilen ve 2000′li yılların vazgeçilmez strateji oyunlarından biri olan Sudden Strike, dördüncü oyunu ile tekrar karşımızda. Serinin isim hakları Kalypso Media tarafından satın alınmasıyla birlikte yaklaşık 1.5 yıldır geliştirilme aşamasında olan Sudden Strike 4, İkinci Dünya Savaşı’nı konu alan 3 adet senaryo ve 20 adet görev barındıracak. Oyunda gerçekçi bir atmosfer sağlanması açısından oyun alanının yaşanan savaşlardan sonra değiştiği de belirtiliyor. Gerçek zamanlı strateji oyunlarını sevenlerin merakla beklediği Sudden Strike 4, 11 Ağustos‘ta PlayStation 4 ve PC için çıkışını gerçekleştirecek. Yayınlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Strateji Oyunu Sudden Strike 4ten Yeni Video Geldi

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri