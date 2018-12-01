Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Stranger Things 3: The Game Oyunu Tanıtıldı (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:53 - Tarih: 08 Aralık 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Popüler Netflix dizisi Stranger Things‘in 3. sezonu meraklı bir şekilde beklenirken, The Game Awards etkinliğinde Stranger Things 3: The Game oyunu duyuruldu. Dizinin geçtiği “Hawkins” şehrini oyun içi mekanlar olarak yansıtan ve 3. sezondan olaylar içeren oyun, PlayStation, Xbox, PC ve Nintendo Switch platformları üzerinden oynanabilecek. Cross-platform olarak oynanabileceği söylenen oyunun çıkış tarihi henüz bilinmese de, 2019 yılında dizinin 3. sezonu ile birlikte çıkması şaşırtmayacaktır. Oyunun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

Stranger Things 3: The Game Video

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.913 yazıda 8.184 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık