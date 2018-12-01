Stranger Things 3: The Game Oyunu Tanıtıldı (Video)

Popüler Netflix dizisi Stranger Things‘in 3. sezonu meraklı bir şekilde beklenirken, The Game Awards etkinliğinde Stranger Things 3: The Game oyunu duyuruldu. Dizinin geçtiği “Hawkins” şehrini oyun içi mekanlar olarak yansıtan ve 3. sezondan olaylar içeren oyun, PlayStation, Xbox, PC ve Nintendo Switch platformları üzerinden oynanabilecek. Cross-platform olarak oynanabileceği söylenen oyunun çıkış tarihi henüz bilinmese de, 2019 yılında dizinin 3. sezonu ile birlikte çıkması şaşırtmayacaktır. Oyunun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

Stranger Things 3: The Game Video