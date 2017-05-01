Ünlü yazar Stephen King tarafından kaleme alınan, korku romanı IT (O)‘nun beyaz perdeye geleceği duyurulduktan sonra büyük heyecan yaratmıştı. Dikkat çeken korku filminin yeni fragmanı da MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri dolayısıyla yayınlandı. Kanalizasyonda yaşayan ve 27 senede bir uyanarak kasabadakilere korku dolu günler yaşatan Pennywise, tekrar ortaya çıkıyor ve çocukları hedef alıyor. Korkuyu ve gerilimi iliklerimize kadar hissettirecek olan filmin oyuncu kadrosunda Pennywise rolü için Bill Skarsgard yer alırken, ona Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs ve Jeremy Ray Taylor gibi isimler eşlik ediyor. 8 Eylül‘de vizyona girmesi beklenen filmin yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.