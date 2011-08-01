Stephen King Uyarlaması The Outsider Dizisinden İlk Fragman

Birçok kitabı sinemaya uyarlanan ve başarılar elde eden Stephen King’in bir kitabı daha TV dizisi olarak karşımıza gelmeye hazırlanıyor. The Outsider isimli korku romanı, HBO tarafından mini seri olarak ekranlara geliyor. Dizinin yönetmen kadrosunda Andrew Bernstein, Jason Bateman ve Charlotte Brandström yer alıyor.

Stephen King'in The Outsider Uyarlamasından İlk Fragman

Oyuncu kadrosunda Marc Menchaca, Ben Mendelsohn ve Derek Cecil gibi isimlerin bulunduğu The Outsider, 12 Ocak’ta izleyici ile buluşacak.

Dizinin paylaşılan ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.

The Outsider Dizisi İlk Fragman İzle