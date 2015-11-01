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Steam’de “Lunar New Year” İndirimleri Başladı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:03 - Tarih: 16 Şubat 2018 - Yorum: 0
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SteamOyunseverler tarafından merakla beklenen Steam indirimlerinin bir yenisi daha nihayet başladı. Çin Yeni Yıl kutlamaları ile birlikte oyuncular için de Steam’de “Lunar New Year” indirim zamanı geldi. Oyuncuların sürekli ziyaret ettiği Steam tarafından yapılan açıklama ile indirimler 19 Şubat gecesine kadar sürecek. İndirimdeki oyunlardan The Elder Scrolls Online Morrowind, The Evil Within 2, Fallout 4 ve Tom Clancy’s Rainbow Six Siege gibi oyunlar dikkat çekiyor. Oyun almayı düşünüyorsanız, bu indirim dönemini kaçırmamanızı tavsiye ederiz. İndirimleri incelemek ve satın almak için Steam sayfasını buradan ziyaret edebilirsiniz.

Steam İndirimleri

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