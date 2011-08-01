Steam Kış İndirimleri Başladı - Ucuza Oyun Alın

Steam platformuna kış indirimleri geldi. Yılbaşına yaklaştığımız şu günlerde ucuza oyun almak isterseniz, başlayan Steam indirimlerini kaçırmayın. Önemli yapımların yanı sıra onlarca oyunda güzel indirimlerin yer aldığı Steam'i incelemenizi öneririz.

Steam Kış İndirimleri

Fiyat indirimlerinden örnek vermek gerekirse; PUBG'in fiyatı %50 indirimle 87 TL yerine 43.50 TL, Grand Theft Auto 5’in fiyatı %50 indirimle 169 TL’den 84,50 TL, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’nin fiyatı 41,19 TL, The Witcher 3: Wild Hunt fiyatı ise 17,99 TL ile bizleri karşılıyor.

Steam uygulamasından ya da İnternet sitesi üzerinden oyun indirimlerini inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.