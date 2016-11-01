Steam platformunun merak ve heyecanla beklenen “Cadılar Bayramı İndirimi” nihayet başladı. Tüyler ürperten oyunlarda büyük indirimler sloganı ile gelen Cadılar Bayramı İndirimi, özellikle korku ve gerilim oyunlarında ciddi indirimler ile karşımıza çıkıyor. Prey, Outlast, Alien Isolation gibi gerilim oyunlarında dikkat çekici indirimler oyuncuları bekliyor. Bunların yanı sıra birçok oyun da bu indirimden etkileniyor. Ayrıca indirim sayfasının en altındaki “Tüm Fırsatlara Bakın” butonuna tıklayıp, tüm indirimli oyunları görebilirsiniz. İndirim sayfasına buradan ulaşırken, indirimlerin de Türkiye saati ile 1 Kasım 20:00′da sona ereceğini belirtelim.