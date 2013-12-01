2017 yılına az bir zaman kala en büyük dijital oyun platformu olan Steam, genel istatistiklerini açıkladı. Yayınlanan rapora göre 2016 yılında 4.518 adet oyunun Steam üzerinden piyasaya sürüldüğü belirtildi. Ayrıca bu sene içerisinde Steam platformunda 216.700.000 adet oyun satıldı ve oyuncular, bu oyunlarda ortalama olarak 5 saatten biraz daha fazla zaman geçirdi. Bunun yanı sıra Steam platformunda satılan oyunların fiyat ortalaması ise 7,33 $ olarak açıklandı. Paylaşılan istatistikleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Steam 2016 İstatistikleri – En Çok Sahip Olunan Oyunlar

Heroes of Generals (12,999,415)

Paladins (6,418,950)

Ark: Survival Of The Fittest (5,989,574)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (5,786,015)

Don’t Starve Togather Beta (5,288,723)

BioShock Remastered (3,618,590)

H1Z1: King of the Kill (3,279,769)

H1Z1: King of the Kill Test Server (3,279,769)

BioShock Remastered (3,215,658)

Starbound (2,616,777)

Darksiders Warmastered Edition (2,560,084)

Fractured Space (2,137,367)

Stardew Valley (1,892,906)

Pro Evolution Soccer 2016 myClub (1,872,741)

Titan Quest Anniversary Edition (1,773,815)

Tree of Savior English Version (1,715,431)

Riders of Icarus (1,538,296)

Knight Online | Steam KO (1,520,603)

Sven Co-op (1,474,755)

Dead by Daylight (1,459,726)

Steam 2016 İstatistikleri – En Pahalı Satılan Oyunlar

Marvelous Designer 6 For Steam (320$)

VEGAS Pro 14 Edit Steam Edition (299$)

CyberLink PowerDirector 14 Ultimate Suite (199,99$)

Marmoset Toolbag 3 (189$)

Music Maker 2017 Premium Steam Edition (119,99$)

Substance Painter 2 (99,99$)

CyberLink ColorDirector 4 (99,99$)

CyberLink ColorDirector 6 (99,99$)

CyberLink PowerDirector 14 Ultimate (99,99$)

Web Designer 12 Premium (99,99$)

3DF Zephyr Lite 2 Steam Edition (89,99$)

Samplitude Music Studio Steam Edition (64,99$)

Smile Game Builder (63,99$)

Nobunaga’s Ambition: Souzou SengokuRisshiden (59,99$)

Magix Movie Edit Pro Plus Steam Edition (59,99 $)

みんなのA列車で行こうPC (59,99$)

Sonar (54,99$)

CyberLink PowerDVD 16 Ultra (54,99$)

Sid Meier’s Civilization VI (53,99$)

Guilty Gear Xrd Revelator (49,99$)

Steam 2016 İstatistikleri – En Çok Zaman Geçirilen Oyunlar