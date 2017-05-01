Star Wars severlerin merakla beklediği yeni sekizinci bölüm “The Last Jedi” için yepyeni bir fragman daha geldi. Bilim-kurgu sinemasının kültleri arasında yer alan Star Wars (Yıldız Savaşları), yeniden heyecan dolu yeni bir macerayla beyaz perdede karşımıza çıkacak. Filmin yönetmen koltuğunda Rian Johnson yer alırken, filmde Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Mark Hamill (Luke Skywalker), Andy Serkis (Snoke), Oscar Isaac (Poe Dameron) ve Adam Driver (Kylo Ren) yer alıyor. 15 Aralık 2017 tarihinde vizyona girecek olan filmin yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.