Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.316 yazıda 7.799 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Star Wars: The Last Jedi için Yeni Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:35 - Tarih: 10 Ekim 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Star Wars: The Last Jedi için Yeni Fragman GeldiStar Wars severlerin merakla beklediği yeni sekizinci bölüm “The Last Jedi” için yepyeni bir fragman daha geldi. Bilim-kurgu sinemasının kültleri arasında yer alan Star Wars (Yıldız Savaşları), yeniden heyecan dolu yeni bir macerayla beyaz perdede karşımıza çıkacak. Filmin yönetmen koltuğunda Rian Johnson yer alırken, filmde Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Mark Hamill (Luke Skywalker), Andy Serkis (Snoke), Oscar Isaac (Poe Dameron) ve Adam Driver (Kylo Ren) yer alıyor. 15 Aralık 2017 tarihinde vizyona girecek olan filmin yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Star Wars: The Last Jedi için Yeni Fragman Geldi

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri