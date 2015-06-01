DICE tarafından geliştirilen ve Electronic Arts’ın yayımcılığını üstlendiği Star Wars: Battlefront için sistem gereksinimleri açıklandı. PlayStation 4, PC ve Xbox One platformları için 17 Kasım 2017 tarihinde satışa sunulacak olan ve Star Wars hayranları tarafından büyük bir merakla beklenilen Star Wars Battlefront 2′yi bilgisayarınızın özellikleri yeterli gelecek mi diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri incelemelisiniz.

Star Wars: Battlefront 2 Sistem Gereksinimleri

Star Wars: Battlefront 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit) SP1, Windows 8.1 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

Windows 7 (64-Bit) SP1, Windows 8.1 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit) İşlemci: AMD FX-6350, Intel Core i5 6600K veya eş değeri

AMD FX-6350, Intel Core i5 6600K veya eş değeri Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 (2 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB)

AMD Radeon HD 7850 (2 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) RAM: 8 GB

8 GB HDD: 15 GB

Star Wars: Battlefront 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri