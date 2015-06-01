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Star Wars: Battlefront 2′nin Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 16:47 - Tarih: 28 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Star Wars: Battlefront 2nin Sistem Gereksinimleri AçıklandıDICE tarafından geliştirilen ve Electronic Arts’ın yayımcılığını üstlendiği Star Wars: Battlefront için sistem gereksinimleri açıklandı. PlayStation 4, PC ve Xbox One platformları için 17 Kasım 2017 tarihinde satışa sunulacak olan ve Star Wars hayranları tarafından büyük bir merakla beklenilen Star Wars Battlefront 2′yi bilgisayarınızın özellikleri yeterli gelecek mi diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri incelemelisiniz.

Star Wars: Battlefront 2nin Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Star Wars: Battlefront 2 Sistem Gereksinimleri

Star Wars: Battlefront 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit) SP1, Windows 8.1 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)
  • İşlemci: AMD FX-6350, Intel Core i5 6600K veya eş değeri
  • Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 (2 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB)
  • RAM: 8 GB
  • HDD: 15 GB

Star Wars: Battlefront 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)
  • İşlemci: AMD FX 8350 Wraith, Intel Core i7 6700 veya eş değeri
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 (4 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 GB)
  • RAM: 16 GB
  • HDD: 15 GB
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