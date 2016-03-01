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Spotify’a Dudak Uçuklatan Tazminat Davası Açıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 17:18 - Tarih: 03 Ocak 2018 - Yorum: 0
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Spotify'a Dudak Uçuklatan Tazminat Davası AçıldıWixen Music Publishing ile başı dertte olan Spotify, büyük bir tazminat davası ile karşı karşıya kaldı. Dava sebebi ise Spotify’ın düzgün bir lisans anlaşmasını elinde bulundurmadan binlerce şarkıyı yayınlaması. Telif haklarının hiçe sayıldığı belirtilen davada istenen tazminat miktarı ise 1,6 milyar dolar! Müzik endüstrisi de bu şekilde davalar ile çevrim içi yayın yapan servisler ile sürekli savaşta. Bakalım 30 milyon şarkıyı kullanıcıları ile buluşturan Spotify, bu davada nasıl bir pozisyon alacak.

Spotify'a Dudak Uçuklatan Tazminat Davası Açıldı

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