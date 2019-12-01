Online ve tamamen ücretsiz olarak müzik dinleme olanağı tanıyan ve rakiplerine göre oldukça pratik bir servis kullanım imkânı da sağlayan Spotify, günümüzde oldukça popüler durumda. Dilerseniz, hızlı bir şekilde üyelik de oluşturabilirsiniz. Gelelim, konumuza... Üyelik oluşturur iken, kolay bir şifre belirledi iseniz, güvenlik için daha sonra bu şifrenizi güncellemeniz mümkündür. Spotify şifre değiştirmek için ise öncelikle buraya tıklayarak hesabınızı görüntüleyiniz. Ardından aşağıdaki adımları izleyerek, hesap şifrenizi güncelleyebilirsiniz.

Spotify Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Sol menüdeki Parolayı değiştir butonuna tıklayalım.

2) Açılan sayfa ile şifre değiştirme işlemlerini gerçekleştirelim.

3) Yeni parola belirle adlı buton ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.