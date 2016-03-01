Spotify, Premium Abone Sayısını Açıkladı

Popüler müzik servisi Spotify, açıkladığı 3 aylık verisi ile Premium abone sayısındaki artışı duyurdu. Geçen senenin aynı dönemine göre %32'lik artış gösteren Spotify Premium servisi 97 milyon kişiye ulaştı. Toplam kullanıcı sayısında da artan kullanıcı ile 217 milyon geçildi. Spotify'nin en büyük rakibi rolünde yer alan Apple Music'te de 50 milyon premium, 6 milyon da deneme süresi kullanıcısı bulunuyor.

Aile planı kullanan 20 milyon kullanıcı bulunurken, Hindistan'da da açılan platform 1 ay gibi bir sürede 1 milyon premium üyesi kazandı.

Spotify için üye konusunda işler yolunda gitse de zarar açıklaması yapılıyor. Abonelerindeki yükselişe nazaran şirket, ilk çeyrek olarak 158 milyon dolarlık zararı açıkladı.

Sizce abone sayıları artarken zarar yapmasının sebebi ne olabilir?