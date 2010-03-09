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Spider-Man’in PlayStation 4 İnceleme Puanları Yayınlandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:43 - Tarih: 05 Eylül 2018 - Yorum: 0
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Spider Man severlerin merakla beklediği ve 7 Eylül tarihinde oyuncular ile buluşacak olan Spider Man, PlayStation 4‘ün en çok oynanılan oyunlarından biri olacak gibi. Oyun basını tarafından denenen ve inceleme puanları yayımlanan oyun, paylaşılan puanlara bakıldığında oldukça başarılı bulunmuş. Hikaye anlamında sevilen ve macera severlerin oyunu olan Spider Man’in paylaşılan inceleme puanlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Spider-Man PS4 İnceleme Puanları

- Critical Hit: 9/10
- GameZone: 9.5/10
- NAG: 79/100
- Nexus: 9.3/10
- SA Gamer: 9.5/10
- Eurogamer – Öneriliyor
- Easy Allies – 9.5/10
- GameInformer – 9.5/10
- PlayStation Universe – 9.5/10
- God is a Geek – 9.5/10
- Gamespot – 9/10
- We Got This Covered – 8/10
- Slant Magazine – 7/10
- Metro – 7/10
- Gameblog – 7/10

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