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Fatih Özel Kolej

Sosyal İçeriğin Adresi olan Paylaş Açıldı

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:17 - Tarih: 03 Haziran 2018 - Yorum: 0
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Sosyal İçeriğin Adresi olan Paylaş Açıldıİnternet dünyasında birçok sosyal içerik platformu mevcut. Yani içerisinde kaliteli, eğlenceli makaleler ve içerikler bulunduran bu web sitelerinin sayısı oldukça fazla. Paylaş da bu sektöre yeni giriş yapan bir oluşum olup, Sen de Paylaş! sloganı ile yola çıkıyor. Her gün hazırlanan güncel ve özgün içerikleri ile sizlerin daha keyifli bir gün geçirebilmenize vesile olmayı amaçlıyor. Sonuç olarak, 3 Haziran 2018 günü açılan paylas.gen.tr adresini yer imlerinize kayıt etmenizi tavsiye ederiz.

Sosyal İçeriğin Adresi olan Paylaş Açıldı

Sosyal İçeriğin Adresi olan Paylaş Açıldı

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