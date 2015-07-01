Sony, Barselona’da gerçekleşen etkinlik kapsamında yeni amiral gemisi Xperia XZ Premium’un tanıtımını gerçekleştirdi. Kullanıcıların beğenisine sunulan akıllı telefon, dünyanın ilk 4K HDR ekranına sahip olma özelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun dışında kamera performansı ile izleyicilerin takdirini alan Sony Xperia XZ Premium, Motion Eye adı verilen kamera sistemi ile 19 megapiksel çözünürlüğün yanı sıra 720p çözünürlükteyken 960 kare hızında ağır çekim video kaydedebiliyor. Karşılaştırma yapacak olursak iPhone 7, 720p çözünürlükte 240 kare hızında ağır çekim video desteğine sahipti.

Ayrıca saniyede 30 kare 4K video kaydedebilen akıllı telefonun 13 megapiksellik ön kamerası da yüksek kalitede selfie çekimlerine imkan sağlıyor.

5.5 inçlik 3840 x 2160 piksel çözünürlüklü 4K ekranıyla görsel şölen sunmaya hazırlanan akıllı telefon, Gorilla Glass 5 kaplamaya sahip. Sekiz çekirdekli Snapdragon 835 işlemcisi ve 4 GB RAM belleğinden gücünü alan telefon, microSD kart ile 256 GB’a kadar artırılabilen 64 GB dahili hafıza ve 3.230 mAh kapasiteli batarya ile donatılmış.

1,5 metre su altında 30 dakika boyunca çalışabilen ve Android 7.1 işletim sistemiyle gelen akıllı telefon, önümüzdeki nisan ayında çıkışını gerçekleştirecek. Akıllı telefonun yurt dışındaki satış fiyatı ise henüz belli değil.

Sony Xperia XZ Premium Tanıtım Videoları