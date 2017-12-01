Sony, Xperia XA1 Plus’ı Türkiye’de Satışa Sunuyor

Sony, geçtiğimiz aylarda duyurduğu orta segment akıllı telefonu Xperia XA1 Plus‘ı ülkemizde satışa sunuyor. 5.5 inç Full HD ekran, 8 çekirdekli MediaTek Helio P20 işlemci, 3 GB RAM, 256 GB’a arttırılabilir 32 GB hafıza, 3430 mAh batarya, 23 MP arka kamera, ClearAudio+ Sony Ses Teknolojisi ve akıllı amplifikatörü ile dikkat çeken akıllı telefon, Android 7.0 ile gelecek ve Android 8.0′a güncelleme alacak. Bu hafta itibarı ile satışa çıkarılan Sony Xperia XA1 Plus’ın fiyatı ise 1.999 TL.