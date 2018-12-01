Senelerdir aralıksız olarak geliştirilmeye devam edilen, açık kaynak kodlu WordPress‘in uzun zamandır beklenen 5.0 sürümü (Bebo) yayımlandı. Ayrıca bu sürüm ile birlikte yepyeni Gutenberg editör ile yeni “Yirmi Ondokuz” teması da yayımlanmış oldu. Bu sürüm ile bilhassa yazı editörünün daha sağlıklı bir profile büründüğü dile getirilebilir. Akabinde, daha sade ve hızlı bir kullanım imkânı sağlayan yeni editör, uzun süredir yapılan en büyük değişimlerden. Son olarak, ne olursa olsun, yedek almadan lütfen güncellemeye yapmamaya özen gösteriniz. Çünkü olası hatalar meydana gelebilmektedir. Böylelikle, olası problemlerin önüne geçebileceğinizi unutmayınız.
Sonunda: WordPress 5.0 Yayımlandı
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:08 - Tarih: 07 Aralık 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar
ÖNERİLEN BAĞLANTILAR1. Blogger Dersleri
2. WordPress Dersleri
3. Photoshop Püf Noktaları
4. Telefon Sorunları ve Çözümleri
Yorum bulunmamaktadır.