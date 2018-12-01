Senelerdir aralıksız olarak geliştirilmeye devam edilen, açık kaynak kodlu WordPress‘in uzun zamandır beklenen 5.0 sürümü (Bebo) yayımlandı. Ayrıca bu sürüm ile birlikte yepyeni Gutenberg editör ile yeni “Yirmi Ondokuz” teması da yayımlanmış oldu. Bu sürüm ile bilhassa yazı editörünün daha sağlıklı bir profile büründüğü dile getirilebilir. Akabinde, daha sade ve hızlı bir kullanım imkânı sağlayan yeni editör, uzun süredir yapılan en büyük değişimlerden. Son olarak, ne olursa olsun, yedek almadan lütfen güncellemeye yapmamaya özen gösteriniz. Çünkü olası hatalar meydana gelebilmektedir. Böylelikle, olası problemlerin önüne geçebileceğinizi unutmayınız.