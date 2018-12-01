Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Sonunda: WordPress 5.0 Yayımlandı

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:08 - Tarih: 07 Aralık 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Sonunda: WordPress 5.0 YayımlandıSenelerdir aralıksız olarak geliştirilmeye devam edilen, açık kaynak kodlu WordPress‘in uzun zamandır beklenen 5.0 sürümü (Bebo) yayımlandı. Ayrıca bu sürüm ile birlikte yepyeni Gutenberg editör ile yeni “Yirmi Ondokuz” teması da yayımlanmış oldu. Bu sürüm ile bilhassa yazı editörünün daha sağlıklı bir profile büründüğü dile getirilebilir. Akabinde, daha sade ve hızlı bir kullanım imkânı sağlayan yeni editör, uzun süredir yapılan en büyük değişimlerden. Son olarak, ne olursa olsun, yedek almadan lütfen güncellemeye yapmamaya özen gösteriniz. Çünkü olası hatalar meydana gelebilmektedir. Böylelikle, olası problemlerin önüne geçebileceğinizi unutmayınız.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.911 yazıda 8.184 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık