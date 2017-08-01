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Sonic Mania’nın PS4′te Kaplayacağı Boyut Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:00 - Tarih: 12 Ağustos 2017 - Yorum: 0
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Sonic Manianın PS4te Kaplayacağı Boyut AçıklandıOyun dünyasının efsanevi karakterlerinden biri olan Sonic’in yeni oyunu Sonic Mania, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformları için çıkışına hazırlanıyor. Yapılan açıklamayla da Sonic Mania’nın PlayStation 4′te ne kadar yer kaplayacağı belli oldu. Belirtilenlere göre 2D platform oyunu Sonic Mania, 211.29 MB‘lık bir alan kaplayacak. Bununla birlikte oyun geliştiricisi SEGA, eski oyuncuların yeni Sonic Mania’yı mutlaka satın alacağını düşünüyor. 15 Ağustos tarihinde çıkacak olan oyunun nasıl karşılanacağını göreceğiz.

Sonic Manianın PS4te Kaplayacağı Boyut Açıklandı

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