Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.832 yazıda 7.453 yorum var.
Tavsiye: Narecza Twitter Sayfası // Narecza Tumblr Sayfası Hatırlayalım: Tavsiye Film: Adalet Peşinde (Law Abiding Citizen)
Sponsorlu Bağlantılar

Snapchat Android Uygulaması 500 Milyon Kez İndirildi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:02 - Tarih: 07 Mart 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Snapchat Android Uygulaması 500 Milyon Kez İndirildiİlk sürümü 2011′in Eylül ayında yayımlanan anlık mesajlaşma uygulaması Snapchat, yeni bir başarıya imza attı. Uygulamanın Android versiyonu tam 500 milyon indirme sayısını geride bıraktı. Bu durum, Snapchat’in Android plâtformunda da kullanım oranının ne denli fazla olduğunu gösteriyor. Ancak uygulama en çok kullanım sayısını iPhone‘dan almaya devam ediyor. Android uygulamasının daha da geliştirilmesi gerektiğini söylemenin yanlış olmayacağı uygulamanın, böylelikle daha fazla kullanım oranına sahip olması da olası görünüyor.

Snapchat Android Uygulaması 500 Milyon Kez İndirildi

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri