İlk sürümü 2011′in Eylül ayında yayımlanan anlık mesajlaşma uygulaması Snapchat, yeni bir başarıya imza attı. Uygulamanın Android versiyonu tam 500 milyon indirme sayısını geride bıraktı. Bu durum, Snapchat’in Android plâtformunda da kullanım oranının ne denli fazla olduğunu gösteriyor. Ancak uygulama en çok kullanım sayısını iPhone‘dan almaya devam ediyor. Android uygulamasının daha da geliştirilmesi gerektiğini söylemenin yanlış olmayacağı uygulamanın, böylelikle daha fazla kullanım oranına sahip olması da olası görünüyor.