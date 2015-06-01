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Skype için Akıllı Fotoğraf Efektleri Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 15:55 - Tarih: 10 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Skype için Akıllı Fotoğraf Efektleri GeldiDaha çok kurumsal ortamda kullanılan Skype, Microsoft tarafından yapılan geliştirmeler ile kullanımını arttırmak adına güncellemeler alıyor. Popüler mesajlaşma servisleri Snapchat ve Instagram‘dan etkilenen uygulamaya akıllı fotoğraf efektleri eklendi. Akıllı yüz çıkartmaları, yüz değiştirme, konum ve hava gibi seçeneklerin yer aldığı uygulama, haftanın farklı günlerine göre bu efektleri değiştirerek karşımıza çıkaracak. Hem iOS hem de Android platformları için sunulan bu yeni özelliği, uygulamanızı güncelleyerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Skype için Akıllı Fotoğraf Efektleri Geldi

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