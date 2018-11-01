Sitenizin Responsive Olup Olmadığını Kontrol Edin

Web sitemizin tüm mobil, tablet v.b. gibi cihazlarla uyumlu olması için, responsive bir tasarıma ihtiyaç duyarız. Ancak responsive bir tema oluşturduktan sonra, elimizde tüm farklı cihazlardan kontrol edebilecek imkân olmayabilir. Yani bu cihazların hepsine sahip olamayabiliriz. Bunun için ise geliştirilen birçok uygulama mevcut. Responsinator adlı web sitesine girdikten sonra, sitenizin adresini yazın ve ilerleyin. Sitenizin responsive olup olmadığını rahatlıkla kontrol etmeye başlayabilirsiniz.