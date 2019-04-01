Bir web sitesinin hızlı yüklenmesi, günümüz şartlarında, oldukça önem arz ediyor. Bunun için geliştirilen birçok alternatif araç mevcut. Bunlardan bazıları ise Google PageSpeed, GTmetrix ve Pingdom olarak dile getirilebilir. Ancak sitenizin hızını daha da detaylı sonuçlar çerçevesinde incelemek istiyorsanız, bir uygulama daha mevcut. WebPageTest ile herhangi bir şekilde üye olmadan, web sitenizin hızını kontrol edebilirsiniz. Böylelikle, birçok farklı aracı kullanarak, site hızı analiz işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Sitenizin Hızını WebPageTest ile de Kontrol Edebilirsiniz
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:01 - Tarih: 08 Nisan 2019 - Yorum: 0
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