Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.368 yazıda 7.847 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Sitenize Hangi Ülkelerden Giriş Yapılıyor?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:12 - Tarih: 04 Kasım 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Sitenize Hangi Ülkelerden Giriş Yapılıyor?Google Analytics ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, sitemize hangi ülkelerden giriş yapıldığını öğreniyor olacağız. Bu da kesinlikle çok önemli bir veri. Yani web sitenize hangi lokasyonlar çerçevesinde giriş yapıldığını bilmeniz, ona göre aksiyon almanızı kolaylaştıracak ve gerekirse ülkelere göre hareket edebileceksiniz. Aralıklarla bu yönde inceleme yapmanızda fayda var. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda ise bu yöntemi öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Sitenize Hangi Sosyal Medya’dan Giriş Yapılıyor?

Sitemize Hangi Ülkelerden Giriş Yapıldığını Öğrenelim

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

Sitenize Hangi Ülkelerden Giriş Yapılıyor?

2) Kitle sekmesine tıklayın.

Sitenize Hangi Ülkelerden Giriş Yapılıyor?

3) Coğrafi > Yer sekmesine tıklayın.

Sitenize Hangi Ülkelerden Giriş Yapılıyor?

4) Karşınıza ilgili istatistiki veriler çıkacaktır.

Sitenize Hangi Ülkelerden Giriş Yapılıyor?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri