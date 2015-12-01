Google Analytics ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, sitemize hangi ülkelerden giriş yapıldığını öğreniyor olacağız. Bu da kesinlikle çok önemli bir veri. Yani web sitenize hangi lokasyonlar çerçevesinde giriş yapıldığını bilmeniz, ona göre aksiyon almanızı kolaylaştıracak ve gerekirse ülkelere göre hareket edebileceksiniz. Aralıklarla bu yönde inceleme yapmanızda fayda var. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda ise bu yöntemi öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Sitenize Hangi Sosyal Medya’dan Giriş Yapılıyor?

Sitemize Hangi Ülkelerden Giriş Yapıldığını Öğrenelim

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Kitle sekmesine tıklayın.

3) Coğrafi > Yer sekmesine tıklayın.

4) Karşınıza ilgili istatistiki veriler çıkacaktır.