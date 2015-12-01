Günümüzde sosyal medyanın ne denli önemli olduğunu vurgulamaya gerek bile yok. Bu kadar büyük bir potansiyel trafik hacmini içerisinde bulunduran sosyal medya plâtformları, kesinlikle kullanılmayı hak ediyor. Peki, şunu hiç merak ettiniz mi? Sitenize en çok hangi sosyal medya plâtformundan giriş yapılıyor? Bu çok önemli bir veri. Çünkü böylelikle, hangi sosyal medya sitesine ağırlık vermenizi anlayabileceksiniz. Google Analytics ile bu yönde bilgi edinebilirsiniz.

AYRICA: Hangi Yazılarınız Daha Çok Hit Alıyor?

Sitemize Hangi Sosyal Medya’dan Giriş Yapıldığını Öğrenelim

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Edinme sekmesine tıklayın.

3) Sosyal > Genel Bakış bölümüne giriş yapın.

4) Karşınıza ilgili istatistiki veriler çıkacaktır. İnceleyebilirsiniz.