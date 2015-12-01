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Sitenize Hangi Sosyal Medya’dan Giriş Yapılıyor?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:25 - Tarih: 03 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Sitenize Hangi Sosyal Medyadan Giriş Yapılıyor?Günümüzde sosyal medyanın ne denli önemli olduğunu vurgulamaya gerek bile yok. Bu kadar büyük bir potansiyel trafik hacmini içerisinde bulunduran sosyal medya plâtformları, kesinlikle kullanılmayı hak ediyor. Peki, şunu hiç merak ettiniz mi? Sitenize en çok hangi sosyal medya plâtformundan giriş yapılıyor? Bu çok önemli bir veri. Çünkü böylelikle, hangi sosyal medya sitesine ağırlık vermenizi anlayabileceksiniz. Google Analytics ile bu yönde bilgi edinebilirsiniz.

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Sitemize Hangi Sosyal Medya’dan Giriş Yapıldığını Öğrenelim

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

Sitenize Hangi Sosyal Medyadan Giriş Yapılıyor?

2) Edinme sekmesine tıklayın.

Sitenize Hangi Sosyal Medyadan Giriş Yapılıyor?

3) Sosyal > Genel Bakış bölümüne giriş yapın.

Sitenize Hangi Sosyal Medyadan Giriş Yapılıyor?

4) Karşınıza ilgili istatistiki veriler çıkacaktır. İnceleyebilirsiniz.

Sitenize Hangi Sosyal Medyadan Giriş Yapılıyor?

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